Ornella Muti contro Chiara Ferragni: l’attrice contraria alla presenza dell’influencer a Sanremo

Ornella Muti contro Chiara Ferragni: l’attrice in un’intervista ha criticato la presenza dell’influencer a Sanremo nella prossima edizioni rispetto all’educazione alimentare che fornisce ai suoi figli. Non le ha mandate a dire insomma.

Ornella Muti contro Chiara Ferragni

L’attrice Ornella Muti ha attaccato l’influencer Chiara Ferragni sull’immagine che fornisce sui social dei suoi figli. L’attrice è partita dalla partecipazione al prossimo Sanremo dell’influencer, criticandone la sua presenza come esempio.

La Muti riferisce nell’intervista rilasciata al Mattino di essere vegetariana, di curarsi con prodotti naturali e di fare molto sport. Ha anche spiegato che uno dei motivi per cui aveva accettato di essere tra le co-conduttrici del Festival era la sua “battaglia per lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato”.

L’attrice contraria alla presenza dell’influencer a Sanremo

Inoltre, la Muti, nell’intervista rilasciata al Mattino, rispetto alla sua partecipazione ell’Ariston nella scorsa edizione, ha criticato lo stile alimentare che l’imprenditrice digitale, secondo lei, proporrebbe ai suoi figli. “L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder”, ha dichiarato Muti. “Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è così.

Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene”.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni contro Giorgia Meloni: aborto impossibile nelle Marche?