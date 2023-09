Oriana Marzoli al Gran Hermano Vip: come andrà con Dal Moro?

Quel che è certo è la storia con l’altro Vip dell’ex Gf, Daniele Dal Moro, ancora oggi non è semplice. I due continuano a riprendersi e poi lasciarsi di continuo, e la scelta di Oriana di entrare nel Gf spagnolo non è piaciuta a Daniele. Lui stesso, parlando ai fan, lo ha palesato alcuni giorni fa con un audio su Twitter: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!”.

La reazione di Oriana

Oriana Marzoli, però, è convita di riuscire a mantenere il rapporto con Dal Moro nonostante il suo ingresso nella casa. “Ce la faremo” ha fatto sapere ai suoi fan, ma i dubbi di Dal Moro non sono scomparsi a riguardo. Oriana infatti, entrando nella casa, potrebbe doversi trovare in situazioni scomode per quanto riguarda il loro rapporto e ciò non sarà semplice per Dal Moro, che è costretto a guardarla da lontano.

Sopravviverà anche questa volta la relazione tra Oriana e Daniele durante i mesi in cui la “reina” sarà al Gran Hermano Vip?