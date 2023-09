Olio d’oliva, perché il prezzo è salito: quanto costa e cos’è successo

Olio d'oliva, prezzo salito di tanto con la possibilità che nei prossimi due anni non ci sia una diminuzione.

Olio d’oliva, il prezzo è salito con le proiezioni che non promettono bene addirittura per i prossimi due anni. Dunque, in Italia ma anche negli altri Paesi si registrano i rincari sull’olio che porterà tanti disagi ai consumatori.

Olio d’oliva, perché il prezzo è salito

Il prezzo dell’olio d’oliva è salito ed anche di molto. In Italia si è registrato un incremento del 37,1% rispetto all’agosto 2022. “Il problema sono le scorte – spiega David Granieri, vicepresidente della Coldiretti e presidente di Unaprol, che respinge ogni sospetto di speculazione – da una stima che ci siamo fatti per ricapitalizzare i magazzini ci vorranno almeno due anni, ammesso e non concesso che abbiamo due anni altamente produttivi”.

Quanto costa e cos’è successo

“La Spagna ha dato fondo a tutto il magazzino disponibile – dice Granieri – e questo ha mandato i prezzi alle stelle. Nelle annate tradizionali l’olio spagnolo si trovava tranquillamente a 5 euro al chilo, a volte anche a 3. Ora non c’è quasi più differenza con quello di produzione nazionale, le quotazioni si aggirano tutte tra gli 8,70 e i 9,50 euro al chilo”. A fine agosto, nei supermercati spagnoli un litro di extravergine era sugli scaffali a 10 euro al litro.

LEGGI ANCHE: Alberto Prestininzi, chi è il geologo scelto da Salvini per il Ponte sullo stretto: curriculum e polemica