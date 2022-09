Nudi per la vita, il programma di Mara Maionchi: temi e protagonisti del nuovo show su Rai 2

Nudi per la vita è il nuovo programma che va in onda su Rai 2 in prima serata. La conduzione è affidata a Mara Maionchi e il contenuto rispecchia quello di un docu-reality con al centro tematiche importanti come la prevenzione del tumore al seno e alla prostata.

Nudi per la vita, il programma di Mara Maionchi: temi

Nudi per la vita è il nuovo programma condotto da Mara Maionchi.“E’ una mini-serie emozionante, divertente e molto coraggiosa per gli argomenti affrontati come quelli legati alla salute: Mara, infatti, sostiene da anni – si spiega in una nota – con la sua consueta vitalità e ironia, il tema della prevenzione in virtù della sua storia personale e delle testimonianze dirette e indirette dei dodici protagonisti”.

Il programma inizia su Rai 2 in prima serata lunedì 12 settembre ed è formato da quattro puntate. Nelle prime due puntate i protagonisti saranno sei uomini famosi. Nelle ultime due, sei celebri donne. Si tratta di un docu-reality per sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata in modo semplice ma anche provocatorio.

I protagonisti del nuovo show su Rai 2

I protagonisti del programma formano un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani.

Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci.

I dodici protagonisti dovranno preparare nel corso delle quattro puntate un vero e proprio spettacolo ed esibirsi dal vivo davanti ad un vero pubblico di un celebre teatro milanese, il Franco Parenti. Si racconterà la storia della messa in scena di una performance di ballo alla«Full Monty» per gli uomini e una coreografia per le donne ispirata al grande teatro di rivista, in una sorta di stile «Moulin Rouge».

Il tema della prevenzione è molto presente nella vita della Maionchi perché nel 2015 ha lottato contro due tumori al seno. “Mi sono salvata perché ho scoperto in tempo di essere malata. Perciò ora voglio esortare tutti a parlare di malattia e di come prevenirla” dice in un’intervista alla vigilia della messa in onda del programma, sottolineando ancora una volta quanto è fondamentale la prevenzione. “Può salvare la vita e io lo so molto bene.

Se non l’avessi fatta infatti molto probabilmente oggi non sarei qui”.

LEGGI ANCHE: Secret Invasion: trama, uscita, cast e trailer della serie tv Marvel