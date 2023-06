Emilia Romagna, macchia scura in mare a Ravenna: allerta meteo per sabato 10 giugno

Emilia Romagna, una macchia scura e cattivo odore si registrano nel mare in provincia di Ravenna come conseguenza dell'alluvione.

Emilia Romagna , macchia scura e cattivo odore nel mare in provincia di Ravenna. Continuano ad emergere le conseguenze della terribile alluvione. Intanto, anche per sabato 10 giugno è stata annunciata allerta meteo.

Emilia Romagna, macchia scura in mare a Ravenna

In Emilia Romagna emergono sempre delle nuove e negative conseguenze della terribile alluvione che si è abbattuta nella regione. Nella zona di Casal Borsetti, frazione del Comune di Ravenna, si è creata una macchia scura in mare con un forte e cattivo odore di acqua sporca. Inoltre, i tecnici dell’Arpae hanno riscontrato un colore rosaceo-purpureo del canale Zaniolo, a Conselice. Il colore scuro si è creato per ” la presenza di solfobatteri purpurei e di alghe unicellulari del genere Euglena, organismi che in alcune condizioni possono determinare una colorazione rossa delle acque e che proliferano in condizioni di elevato carico organico e di scarsità di ossigeno, situazione effettivamente riscontrata” nel corso d’acqua, primo tratto del canale Destra Reno.

Allerta meteo per sabato 10 giugno

La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di criticità individuando zone e rischi: “Per la giornata di sabato 10 giugno sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sui rilievi e su zone di pianura/pedecollina del settore centro -orientale.Nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e sul territorio collinare-montano potranno verificarsi ruscellamenti lungo i versanti e occasionali fenomeni franosi.Con particolare riferimento alle

aree colpite dagli eventi delle scorse settimane non si escludono allagamenti delle aree urbane dovute al non totale ripristino della rete fognaria.

Nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane.

La criticità idraulica gialla nelle zone B1 e B2 è dovuta a situazioni di difficoltà localizzate nella pianura ravennate e forlivese dovute agli eventi delle ultime settimane”.

