Ninnananna di Enrico Nigiotti: testo, significato e video della canzone

Ninnananna di Enrico Nigiotti: è stato pubblicato il nuovo singolo del cantante. Ovviamente la dedica è tutta pe i figli nati da poco dell’artista.

Ninnananna di Enrico Nigiotti: testo e significato

Ninnananna è il titolo del nuovo singolo di Enrico Nigiotti. Ovviamente il significato lo di intuisce dalle parole ma anche dal video: la dedica è tutta per i suoi gemelli. Così aveva scritto il giorno della nascita: “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili”. Il cantante aveva poi aggiunto: “Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita. Per tutta la vita”. Ecco il testo della canzone:

Ninnananna amore mio

Che ti addormenti sempre

Non dico una bugia

Ma adesso ovunque guardo

Non mi manca niente

Ci penso,

Le parole non sono abbastanza

Mentre sorridi

Il cielo è pure in questa stanza

Benvenuto amore mio

qua ci sono io

Ci sono sempre

Potessi darti tutto

Ti porterei più in alto

Dove si tocca la felicità

E giorno dopo giorno

Tifare ogni tuo passo

Mentre ti giochi il meglio

Che la vita dà

La gente cerca l’impossibile

E tutti sognano le nuvole

Ma dimmi dove vuoi che vada

Io senza di te

Ninnananna amore mio

io ti progetto sempre

Tu sbaglia mille volte

Come ho fatto anch’io

Perché sbagliare serve

Vorrei già consigliarti tre o quattro canzoni

Vedere se ci danno le stesse emozioni

Benvenuto amore mio

Qua ci sono anch’io

Ci sono sempre

Potessi darti tutto

Ti porterei più in alto

Dove si tocca la felicità

E giorno dopo giorno

Tifare ogni tuo passo

Mentre ti giochi il meglio

Che la vita dà

La gente cerca l’impossibile

E tutti sognano le nuvole

Ma dimmi dove vuoi che vada

Io senza di te

E sarà sarà sarà sarà

Sarà come ti viene

Mentre respiri ogni un nuovo momento

Mentre cammini nel vento

E sarà sarà sarà sarà

Sarà come volare

Qui non c’è niente di impossibile

Che sia impossibile da fare

Chissà che pensi mentre stai ridendo

Potessi darti tutto

Ti porterei più in alto

Dove si tocca la felicità

Vorrei cambiarti il mondo

Cucirtelo più addosso

Ma questa è la tua storia, la tu verità

La gente cerca l’impossibile

E tutti sognano le nuvole

Ma dimmi dove vuoi che vada

Io senza di te

Dove vuoi che vada

Io senza di te

Il video della canzone