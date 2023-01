Mick Schumacher sarà terzo pilota in Mercedes per la stagione 2023, motivo per cui per quest’anno rimarrà fuori dalle corse che contano in Formula 1. Eppure c’è chi ha attualmente una grande fiducia in lui.

Mick Schumacher? Per Tost “potrebbe diventare un eroe della F1” Secondo Franz Tost, il team principal di AlphaTauri, Mick ha tutte le carte in regola per fare una carriera ai livelli del padre, anche se quest’anno è fuori dalle gare che contano. Lo ha detto in un’intervista a “Sport1. “Sarebbe potuto diventare il nuovo eroe, ma sfortunatamente per ora è fuori dalla classe regina. Il che penso sia un peccato – ha detto -. Mi sarebbe piaciuto vederlo all’AlphaTauri, non per il nome, ma perché ricordo il suo talento e crede nelle sue capacità“.

Mick riparte dalla Mercedes

Mick Schumacher, figlio del 7 volte campione del mondo Michael, è entrato a far parte della famiglia Ferrari nel 2019 attraverso il programma giovani di Maranello. Poi Mick come pilota della Fda ha disputato due stagioni di Formula 2 con il team Prema Racing conquistando tre vittorie e il titolo 2020. L’anno seguente ha poi avuto la possibilità di debuttare in Formula 1 con l’Haas F1 Team nel quale è rimasto fino al termine della stagione appena conclusa. Ora Mick Schumacher riparte dalla Mercedes come terzo pilota di riserva. Il tedesco, figlio di Michael, sarà alla scuderia della Mercedes per la stagione 2023.