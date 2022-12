Controcorrente, perché Veronica Gentili ha lasciato il programma? A partire dal 21 settembre, la giornalista sarà sostituita temporaneamente da Alessandra Viero, conduttrice di Quarto grado. A cosa è dovuta la sua assenza?

Controcorrente, Veronica Gentili sostituita dal 21: perché ha lasciato il programma?

Il pubblico di Controcorrente, a partire dal 21 dicembre, non vedrà Veronica Gentili nello studio del talk show di Rete 4. La nota giornalista romana, infatti, lascia temporaneamente il programma nelle mani della collega Alessandra Viero, già presentatrice di Quarto grado.

Come mai? Non sembrano esserci motivazioni preoccupanti dietro l’assenza della Gentili, se non una momentanea pausa natalizia. La giornalista, infatti, non risulta essere stata sostituita al timone in altre trasmissioni. La decisione di Mediaset di continuare a trasmettere Controcorrente anche nel periodo natalizio, con ogni probabilità, entrava in conflitto con le ferie di Veronica Gentili. Si è quindi resa necessaria una sostituzione temporanea.

Quando torna in tv la giornalista: la pausa dura tre puntate

Veronica Gentili dovrebbe tornare a presentare Controcorrente a partire dalla seconda settimana di gennaio.

Alessandra Viero, infatti, resterà alla guida del programma per tre serate durante il periodo natalizio. Controcorrente andrà infatti in onda il 21 dicembre, il 28 dicembre e il 4 gennaio.