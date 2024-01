Netflix ferma The Mothership, cancellato il film di Halle Berry: cosa è successo?

Cancellato The Mothership, Netflix blocca il film di Halle Berry. Troppi problemi nella fase di produzione dello sci-fi thriller con protagonista la nota attrice americana. Che cosa è successo esattamente?

The Mothership cancellato da Netflix, il film di Halle Berry non uscirà

Una doccia fredda per gli appassionati di sci-fi, Netflix ha deciso di cancellare l’uscita del thriller fantascientifico The Mothership. Un tonfo inaspettato per la protagonista Halle Berry, reduce da un più che soddisfacente esordio da regista sulla piattaforma streaming con Bruised – Lottare per vivere. Secondo le informazioni diffuse sul web The Mothership, film scritto e diretto da Matthew Charman, sarebbe di fatto già stato girato del tutto. Le riprese della pellicola sono terminate due anni fa e il progetto era vicinissimo al traguardo. Alcuni insormontabili problemi in fase di produzione, tuttavia, avrebbero convinto Netflix a gettare la spugna. Che cosa è successo?

I motivi dietro la cancellazione, che cosa è successo esattamente?

Dietro la fine del progetto sembra esserci la necessità di rigirare molte scene e sequenze fondamentali, che non sono risultate gradite ai vertici di Netflix. Un’esigenza che avrebbe aumentato di molto i costi di The Mothership soprattutto per un fattore molto importante: l’età degli attori co-protagonisti al fianco di Halle Berry. Il cast include infatti molti attori bambini e bambine che, nei due anni successivi alla fine delle riprese sono cresciuti fin troppo per poter essere credibili in un eventuale reshoot. Le eccessive complicazioni legate a questi ultimi ritocchi si sono rivelate la pietra tombale per la pellicola di Charman, destinata con ogni probabilità ad essere accantonata e dimenticata.