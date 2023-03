Meloni contro l’ideologia gender: “A discapito delle donne”. La premier con Tajani vola in India

Meloni ha attaccato in un'intervista il tema dell'ideologia gender. Poi, la premier e il ministro Tajani sono volati in India.

Meloni ha criticato pubblicamente l’ideologia gender. Intanto, la premier e il ministro degli Esteri Antonio Tajani sono volati in India. “A New Delhi per il vertice dei ministri degli Esteri del G20. Transizione energetica, trasformazione tecnologica, sicurezza alimentare ed energetica, immigrazione. L’Italia vuole essere protagonista delle sfide globali”, ha scritto Tajani su Twitter.