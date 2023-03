L’attore Jerry Calà ha lasciato in mattinata la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso.

Dimesso dall’ospedale dopo l’infarto: come sta Jerry Calà?

Jerry Calà ha lasciato l’ospedale di Napoli dove era stato ricoverato nella notte tra venerdì e sabato a seguito di un infarto. L’attore era stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso, appunto, per un infarto ed era stato sottoposto a un tempestivo intervento per uno stent coronario. Ora però l’attore sta meglio e può tornare a ripensare al film che stava girando. Il malore dell’attore, quindi, è rientrato e il 71enne, dopo lo spavento, può tornare a dedicarsi al suo film.