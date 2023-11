Il caro prezzi colpisce anche il panettone, uno dei simboli del Natale 2023. Quello artigianale, ad esempio a Milano, arriva a una media di 30/35 euro al chilo mentre quello industriale registra un aumento negli ultimi due anni del 37%.

Natale 2023, anche il panettone colpito dal caro prezzi

Quarantasei euro al chilo per un panettone da Marchesi e San’Ambroeus, 43 da Iginio Massari e 49 da Cracco. Tanto che il Codacons già lancia l’allarme segnalando un aumento dei prezzi importante. “Ci aspettiamo un trend di crescita anche questo Natale — ha sottolineato Stefano Tiberga di Codacons Lombardia — e riportiamo anche un’altra tendenza: molti consumatori per risparmiare acquistano i panettoni in versione ridotta rispetto a quelli da un chilo”. In una intervista all’edizione milanese del Corriere della Sera Stefano Vergani, ad dell’azienda di famiglia, ha fatto sapere che “Veniamo da anni di fortissime tensioni sulle materie prime. Adesso costa molto l’uva sultanina della Turchia e lo zucchero è ai massimi storici”.

Natale 2023 panettone: le preoccupazioni delle associazioni di categoria

Preoccupata per il balzo dei prezzi in vista del Natale anche Confcommercio. “La botta grossa è arrivata a Natale scorso – dice Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione panificatori di Confcommercio Milano-. e a causa del conflitto sono salite le spese sia per le materie prime sia per l’energia. Quest’anno io e i miei colleghi non ce la sentiamo di apportare ulteriori aumenti; quindi, i prezzi finali di vendita al pubblico saranno all’incirca in linea con il 2022. Anche se per noi panificatori le spese non sono diminuite, anzi: cerchiamo di assorbire i costi per non incidere troppo sulle tasche dei consumatori”.