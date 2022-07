Napoli, bacio tra attrici interrotto da una suora: “È il diavolo” (VIDEO)

Napoli, suora interrompe bacio tra due attrici, ecco il video. L’interruzione improvvisa di un servizio fotografico nei Quartieri Spagnoli ha fatto il giro del web. La reazione sconcertata della suora al bacio tra le due ragazze: “È il diavolo”.

Una scena bizzarra e spiazzante ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Accade a Napoli, in un vicolo dei Quartieri Spagnoli: le modelle e attrici Serena de Ferrari e Kyshan Wilson , protagoniste della fiction Mare Fuori, sono nel bel mezzo di un servizio fotografico.

Uno degli scatti prevedeva che le due si scambiassero un bacio, ma la troupe non aveva fatto i conti con una spettatrice accidentale. Un’anziana suora, sconvolta dal vedere due ragazze in procinto di baciarsi, va loro incontro e le interrompe. “Che fate?! Che fate? È il diavolo!” -urla la donna, in preda allo sgomento- “Giuseppe, Sant’Anna e Maria!”. Ecco il video surreale che ha conquistato i social.

La make-up stylist Roberta Mastalia: “Ci ha dato la colpa del Coronavirus”

La prima a diffondere la grottesca vicenda è stata la make-up stylist Roberta Mastalia, che ha documentato la scena con una storia Instagram. “Eravamo nei Quartieri Spagnoli.” -ha spiegato in un’intervista a Fanpage.it– “Stavamo facendo uno shooting per una rivista in un vicoletto, con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All’improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina.

Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a Messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus. Poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle“.

Alla fine la troupe è stata costretta a chiedere alla suora di allontanarsi: “A primo impatto siamo rimasti spiazzati da questo comportamento. L’abbiamo presa in modo ironico, infatti, come si vede nel video, le modelle ridono.

Dopo un po’ però abbiamo chiesto alla suora di andare via perché stava intralciando il nostro lavoro in maniera insistente e piano piano si è allontanata”.