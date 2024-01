Michelle Masullo, chi è la nuova Prof de L’Eredità: vita privata, Jo Squillo, Instagram

Chi è Michelle Masullo, Professoressa de L’Eredità nel 2024. Figlioccia di Jo Squillo già apparsa in tv in diverse occasioni, è una nota modella ed influencer. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Michelle Masullo, Professoressa de L’Eredità 2024: vita privata, carriera

Nata a Campolonghetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine, il 18 settembre 1999, Michelle Masullo ha 24 anni ed è una modella ed influencer. Nel 2024 è stata scelta come Professoressa dell’amato quiz show Rai L’Eredità: sarà una dei protagonisti del nuovo corso del programma insieme al conduttore Marco Liorni e alla sua collega Prof Naomi Buonomo. Masullo ha cominciato a farsi conoscere nel 2018, vincendo il titolo di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia e partecipando alle prefinali di Miss Italia. In seguito ha fatto il suo debutto televisivo sempre in casa Rai, nel ruolo di valletta a Detto Fatto, varietà condotto da Bianca Guaccero.

Il rapporto con la “seconda mamma” Jo Squillo

La maggior parte degli appassionati di tv ricorderà la modella soprattutto per il suo bellissimo rapporto con la cantautrice e conduttrice Jo Squillo, che considera Michelle al pari di una figlia. Le due si incontrano per la prima volta proprio negli studi di Detto Fatto. In quel periodo la giovane modella si sentiva spesso sola e incompresa. Jo Squillo le offrì supporto ed una spalla su cui piangere e da allora sono inseparabili. “Lei è la mia figlia elettiva perché lei ha una bellissima mamma, una bellissima famiglia.” -ha spiegato la showgirl in un’intervista concessa a La volta buona- ” Io ero in un periodo abbastanza difficile perché avevo perso mia mamma e, in un mese ho perso tutti e due, quindi…”.

Michelle Masullo è spesso apparsa in tv al fianco di Jo Squillo negli ultimi anni. Le ha dato manforte durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e ha collaborato con i burloni di Scherzi a parte per realizzare uno scherzo ai suoi danni. Intervistata da DiPiù TV, Masullo ha affermato di non aver sfruttato i suoi contatti con la showgirl per ottenere il posto a L’Eredità, ma di averle rivelato tutto solo a fatto compiuto: “Ha saputo che avrei lavorato con Marco Liorni solo quando mi hanno presa: l’ufficio scritture Rai ha chiamato a casa e per caso ha risposto lei. Non voleva crederci. Pensava fosse uno scherzo e invece era tutto vero: ce l’avevo fatta”.

Vita privata e social network

Per quanto riguarda la sua vita privata le informazioni sono ancora molto limitate. Non è noto al momento se Michelle Masullo sia single o se abbia già trovato l’amore. Pochi gli indizi sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 26mila persone, dedicato soprattutto alla sua carriera nello spettacolo, alle sue serate da DJ e, più di recente, al suo approdo a L’Eredità.