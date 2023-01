Bollette gas, taglio del 33% dal mese di Febbraio

Dopo diverse discussioni sull’aumento delle utenze, sembra esserci un importante cambiamento per quanto riguarda le bollette del gas, dato che è stato annunciato un taglio del 33% per il mese di Febbraio.

Si tratterebbe di un rilevante aiuto alle famiglie, soprattutto dopo l’aumento regisistratosi nel mese di Dicembre 2022.

Nomisma Energia: taglio bollette del gas

Come annunciato da Nomisma Energia, ci si appresta ad un calo sulle bollette del gas, che aiuteranno i cittadini a spendere meno, seppur non ci si possa definire “fuori dalla crisi” degli ultimi mesi.

A parlarne è stato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia:

“Mancano ormai solo due giorni per avere la media per l’intero mese di gennaio 2023 del prezzo spot del gas, ma è possibile già stabilire che si collocherà intorno ai 60 euro al Megawattora, contro i 117 euro/Mwh usati dall’autorità per le bollette di dicembre 2022”.

L’ultimo mese dello scorso anno aveva portato ad un aumento del 23%, alimentando le polemiche per quanto riguarda il prezzo delle utenze, almeno relative al gas.

Il presidente Tabarelli ha poi continuato ad esporre la situazione:

“Dopo il crollo, dovremo avere un taglio del 33% a circa 1 euro/mc“. Questa variazione è determinata dalla componente materia prima, ma altre variabili potrebbero entrare in gioco, in base alle esigenze dell’Autorità, e originare un prezzo finale leggermente diverso”.

Per una famiglia tipo italiana si parlerebbe di un grande risparmio annuo, un dato che permette di pensare con più ottimismo. Per ciò che concerne la situazione legata alle bollette della luce, occorrerà invece attendere almeno il mese di Marzo, ma anche qui Davide Tabarelli ritiene che si possa ipotizzare un drastico calo.

A riferirlo lui stesso:

“Dovremo aspettare fine marzo, ma anche qui, grazie al crollo dei prezzi in borsa dell’elettricità, è ipotizzabile un’ulteriore riduzione del 20%“.

Una grande notizia, anche se non permette ancora di tornare ai prezzi “normali” a cui si era abituati negli ultimi anni. Poco alla volta, però, le cose stanno migliorando.

