Chi era David Crosby, causa morte del chitarrista americano: canzoni, vita privata, moglie

Chi era David Crosby, la causa della morte del celebre chitarrista americano. Il musicista è scomparso all’età di 81 anni, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati di musica. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi era David Crosby, causa morte del chitarrista americano

David Crosby, chitarrista e cantante americano è morto il 18 gennaio 2023 a Santa Ynez, all’età di 81 anni. Lo ha annunciato sua moglie Jan Dance con un messaggio ufficiale pubblicato sulla rivista Variety: “È con grande tristezza che annuncio la morte del nostro amato David Croz Crosby, scomparso dopo una lunga malattia. Ha passato i suoi ultimi momenti accanto alla sua moglie e anima gemella Jan e a suo figlio Django. Anche se non è più qui con noi, la sua umanità e la sua anima gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria. Pace, amore e armonia a tutti quelli che conoscevano David e a coloro che ha toccato. Ci mancherà moltissimo. In questo momento, vi chiediamo rispettosamente e gentilmente di rispettare la nostra privacy durante questo lutto, mentre cerchiamo di affrontare questa dolorosa perdita. Grazie per il vostro amore e le vostre preghiere”.

La carriera nella musica

Nato a Los Angeles il 14 agosto 1941, David Crosby, figlio del direttore di fotografia premio Oscar Floyd Crosby, trovò il successo nel mondo della musica sia da solista che in leggendari gruppi rock. Per tre anni, dal 1964 al 1967, suonò insieme ai The Byrds, gruppo con il quale incide cinque album. Il pezzo che li lancia verso il successo è la loro celebre cover di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, che conquista la prima posizione nelle classifiche musicali statunitensi.

Lasciati i Byrds per divergenze creative e caratteriali, forma poi il super-gruppo Crosby, Stills, Nash & Young, al fianco di altre tre leggende del rock: Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young. Nel corso della loro carriera musicale si sfaldano e riuniscono più volte, prima dell’addio definitivo nel 2016. Il gruppo vende milioni di dischi e incide 24 album, di cui 8 in studio.

In parallelo, Crosby porta avanti anche un ottima carriera da solista. Pubblica i suoi primi album in studio tra il 1971 e il 1993, prima di tornare alla ribalda ben vent’anni dopo con Croz, nel 2014. Fino al 2021 pubblica altri quattro album, Lighthouse, Sky Trails, Here if you listen e For free, con il supporto di suo figlio James e di tanti giovani talenti.

Vita privata di David Crosby: moglie, figli

David Crosby è sposato dal 1987 con Jan Dance, madre di suo figlio Django Crosby, nato nel 1997. Il chitarrista è il padre di altri tre figli. Il primo è James Raymond, nato da una relazione con Celia Crawford Ferguson nel 1962. Inizialmente Raymond fu dato in adozione, poi riuscì a riunirsi al padre in età adulta. Anche lui musicista, arrivò persino a esibirsi sullo stesso palco del padre. Nel 1979 nasce Erika Crosby, figlia di David e di Jackie Guthrie e madre di ben tre dei nipoti del musicista. In seguito l’artista ha una seconda figlia, Donovan Crosby, nata da una relazione con Debbie Donovan. Intervistato a Fox News, il chitarrista ha rivelato che i rapporti tra i due erano un po’ gelidi. David Crosby è inoltre il padre naturale di due dei figli della cantante Melissa Etheridge e della regista Julie Cypher, sua partner dal 1990 al 2000. Il musicista fu infatti il donatore di sperma per l’inseminazione artificiale.