Morto Bob Saget, il comico americano trovato in una stanza d’albergo

Bob Saget, comico protagonista in Full House e voce narrante di How I Met Your Mother, trovato morto in una stanza d'albergo in Florida.

Il comico americano Bob Saget trovato morto in una stanza d’albergo in Florida. L’attore, star della sitcom Full House (in Italia Gli amici di papà), aveva interpretato l’iconica voce narrante della serie How I met your mother.

Bob Saget trovato morto in una stanza d’albergo: aveva 65 anni

Il comico americano Bob Saget è morto a 65 anni. L’attore è stato trovato senza vita dalla polizia locale, in una stanza del Ritz-Carlton Hotel di Orlando, in Florida.

L’ufficio dello Sceriffo della Contea di Orange lo ha reso noto con un comunicato su Twitter. Secondo le autorità, nella stanza d’albergo non sono stati trovati segni di violenza né di droghe. La famiglia di Bob Saget, devastata dalla notizia, ha rilasciato una dichiarazione all’emittente televisiva statunitense CNN: “Siamo sconvolti nel comunicarvi che il nostro amato Bob si è spento oggi. Lui era tutto per noi, vogliamo che sappiate quanto ha amato i propri fan.

Adorava esibirsi dal vivo e riunire insieme persone di ogni tipo facendole ridere. Abbiamo bisogno di privacy in questo momento delicato, ma vi invitiamo a unirvi a noi nel ricordare l’amore e le risate che Bob ha portato nel mondo”.

Il comico era in viaggio per gli Stati Uniti con il suo nuovo tour di spettacoli. Si era esibito lo scorso sabato al Ponte Vedra Concert Hall di Jacksonville.

Bob Saget sembrava essere entusiasta della riuscita dello spettacolo: “Una grande audience, tanta positività. Mi sento il comico che ero quando avevo 26 anni. Immagino di aver trovato una nuova voce e ne sto amando ogni secondo. Ci vediamo tra due settimane”.

La carriera: tra palco, tv e cinema

Bob Saget era un affermato comico, attore e conduttore televisivo. Era famoso per aver interpretato il capofamiglia Danny Tanner nella sitcom Full House tra gli anni ’80 e ’90. I più giovani lo ricorderanno per il suo ruolo nelle nove stagioni della serie culto How I met you mother, in cui è la voce narrante del protagonista Ted Mosby. Nel corso della sua lunga carriera, Bob Saget ha lavorato spesso anche nel cinema, nel ruolo di attore, sceneggiatore e regista.

Era molto apprezzato anche nel mondo della stand-up comedy, grazie allo suo umorismo sarcastico e senza filtri. Nel 2014 si era guadagnato una nomination ai Grammy Awards per il Miglior Album Comico, con That’s what I’m talkin’ about.