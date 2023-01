Francesca Vecchioni, chi è: vita privata, coming out, figlie, associazione

In un’intervista al Corriere della Sera, Roberta ha raccontato il suo coming out e anche quella che è stata la reazione del padre. È mamma di due gemelle avute con l’ex compagna Alessandra Brogno grazie a cicli di fecondazione assistita e acquisto di gameti maschili in Olanda. “Abbiamo avuto la fortuna di essere residenti nel comune di Milano, con figlie nate nel comune di Milano – ha detto in una intervista a il Corriere della Sera – Ci ha riconosciuto il sindaco, un processo immediato che ci ha permesso di evitare i lunghi ricorsi in tribunali per l’adozione in casi particolari. E l’assurdità che Alessandra dovesse “adottare” le sue figlie, magari dopo anni di attesa e incertezza. “Nella maggior parte delle città non è così”, commenta.

Il rapporto tra Francesca e Alessandra è finito, ma restano entrambe mamme, impegnate insieme nella crescita e nella formazione delle due bambine.