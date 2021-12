Morte David Rossi Mps: chi era e ultime notizie

La morte di David Rossi avvenne a Siena il 6 marzo 2013. Il 22 dicembre 2021 i carabinieri hanno cercato di ricostruire la dinamica che ha portato al decesso il manager del Mps, sul quale rimangono ancora molte ombre.

Chi era David Rossi e la sua morte misteriosa

David Rossi, nato a Siena il 2 giugno 1961, era il capo della Comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena. Lavorava in vicolo Monte Pio, a Rocca Salimbeni, dove si trovava il suo ufficio.

Dalla finestra precipitò il 6 marzo 2013, morendo 22 minuti dopo in strada. I pm hanno chiuso ben due indagini con la conclusione che si fosse trattato di un suicidio. Ma sulla vicenda non si è mai fatta del tutto chiarezza.

Alcuni elementi hanno infatti condotto la Camera, l’11 marzo 2021, a istituire la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, con il compito di ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio e le eventuali responsabilità di terzi.

In particolare, ulteriori indagini avevano rivelato che l’orologio di David Rossi non si trovava al suo polso al momento della caduta, ma che qualcuno lo aveva gettato dalla finestra del suo ufficio venti minuti dopo. E i video di una telecamera mostravano che sul luogo erano arrivate due persone che si erano avvicinate a David Rossi. Lui allora era ancora in vita, ma la coppia si era allontanata poco dopo, senza prestargli soccorso.

I test e le ultime notizie

I carabinieri e la delegazione della Commissione hanno lavorato a lungo all’interno di Mps e nel vicolo Monte Pio. Durante la mattina, i Ris hanno effettuato simulazioni della caduta con un manichino antropomorfo virtuale e test di trazione della sbarra di protezione della finestra dell’ufficio di Rossi. Come anche, il test di trazione di fili anti piccioni, che furono trovati rotti. E la riproduzione di un suicidio con personale avente caratteristiche antropomorfe similari alla vittima.

Mentre nel pomeriggio i Ris hanno svolto un test con pioggia artificiale, per verificare gli effetti dell’acqua sulla telecamera di sorveglianza di vicolo Monte Pio, e un test per studiare il fenomeno di proiezione delle luci di automobili. La Commissione di inchiesta ha affidato al Reparto investigazioni scientifiche di Roma del Racis e al Reparto indagini tecniche del Ros molte perizie. Alcune di queste non sono mai state effettuate prima, e la risposta a 49 quesiti su diversi aspetti legati alla vicenda della morte dell’ex capo della Comunicazione di Mps.

Le dichiarazioni del fratello Ranieri Ross

“Qualcuno aveva alterato la scena del crimine, noi l’avevamo detto e scritto nell’opposizione all’archiviazione e ci avevano risposto che quanto fatto era normale per l’attività perquirente dei pm“, ha dichiarato Ranieri Ross. “Non mi sembra tanto normale che i pm entrino in un ufficio e possano alterare la scena del crimine. Qualcuno aveva detto e scritto che l’indagine era stata fatta in maniera certosina.

Ora forse si dovrà ricredere, a meno che non intenda dire che c’è una commissione d’inchiesta che sta perdendo tempo“.