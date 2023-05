Modà a Bari: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Modà a Bari si esibiscono in concerto nella serata del 17 maggio. La band ha iniziato il loro personale tour in primavera per festeggiare i 20 anni di carriera. Sono partiti da Roma e continueranno in tante altre città italiane.

Modà a Bari: scaletta delle canzoni

I Modà si esibiscono in concerto nella serata del 17 maggio a Bari al Teatro Team. La band ha iniziato il tour primaverile in occasione dei 20 anni di carriera. Francesco “Kekko” Silvestre (voce),Enrico Zapparoli (chitarra),Diego Arrigoni (chitarra),Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) sono partiti da Roma e si continua nella città lombarda. Sono trascorsi 10 anni dalla pubblicazione di “Gioia”, album certificato 5 volte platino. Sul palco ecco tutti i più grandi successi della band, da “Tappeto di fragole” alla più recente “Lasciami”. Di seguito la scaletta delle canzoni:

Gioia

Quelli come me

Non ti mancherà mai il mare

Quel sorriso in volto

Per una notte insieme

In tutto l’universo

Scusami

Nuvole di rock

Cuore e vento

Salvami

Medley acustico

Stella cadente

Lasciami

Tappeto di fragole

Arriverà

La notte

Come un pittore

Viva i romantici

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono disponibili ancora e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Tuttavia i tour del gruppo continua in diverse città italiane. Ecco dove saranno in concerto nei prossimi mesi: