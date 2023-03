Mississipi, potente tornado si abbatte in America settentrionale: 23 morti

Sebbene sia un fenomeno quasi normale negli Stati Uniti, non fa altro che procurare numerosi danni. In Mississipi un potente tornado ha colpito ben tre città, causando vittime, feriti e danneggiamenti.

L’America settentrionale viene così abbattuta da questa importante catastrofe naturale.

Forte tornado si scaglia sullo stato del Mississipi

Una notte non semplice quella che hanno passato i cittadini dello stato del Mississipi, vittime di un potente tornado che si è abbattuto su almeno tre città, secondo quanto riportato dalle autorità locali. La forte scia di tornado ha così travolto le città di Rolling Folk, Silver City e Winona, causando chiaramente ingenti danni. Il fortissimo impatto preoccupa, e non poco, i cittadini del posto e tutti gli americani. A confermare la forza di questo tornado, che ha conseguentemente causato un forte temporale, sono i molteplici utenti che testimoniano l’evento sui social.

Si parla per adesso di almeno 23 morti, un numero già alto se si considera che si tratta di un avvenimento di poche ore fa. Ma è facile immaginare che il numero di vittime potrebbe salire in pochissimo tempo. Moltissime abitazioni sono state completamente distrutte e rase al suolo, di esse non rimangono che macerie. Ad intervenire sono stati i tanti soccorritori che stanno cercando di capire quanta gente sia rimasta colpita e sotterrata dalle case ormai distrutte. I feriti sono moltissimi e il dato su danni e decessi non farà che aumentare.

Sabato 25 Marzo 2023 si unisce così alle tante date che piangono la morte di diverse persone a causa di eventi naturali, in America sempre più comuni e forti, così tanto da non lasciare scampo.

Nelle ultime si continua a perlustrare la zona e a mettere in sicurezza le persone che hanno scampato il pericolo. Intanto si continua la ricerca dei tanti sperduti.

