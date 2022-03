Chi è Chris Rock, l’attore comico protagonista con Will Smith agli Oscar 2022

Chi è Chris Rock: l’attore e comico americano, si è fatto notare per aver vestito i panni di conduttore durante la cerimonia degli Oscar 2022 e in particolare per il siparietto con Will Smith.

Chi è Chris Rock

Chris Rock è nata ad Andrews il 7 febbraio 1965. Sua madre Rosalie è stata un’insegnante e assistente sociale per disabili mentali, mentre suo padre Julius è stato un camionista e fattorino dei giornali. L’attore americano è stato sposato con Malaak Compton ma hanno divorziato nel 2016.

I due hanno due figlie: Lola Simone e Zahra Savannah.

Rock ha iniziato facendo cabaret al Catch a Rising Star di New York, iniziando la sua carriera prima da comico e poi da attore nel film I’m Gonna Git You Sucka, e nella serie TV Miami Vice. A notarlo in una discoteca fu Eddie Murphy ed i due sono diventati molto amici. Rock è diventato un membro del cast della popolare trasmissione televisiva Saturday Night Live nel 1990.

Il successo da attore arriva con il ruolo drammatico di un tossicodipendente nel film New Jack City. Prende parte a svariate produzioni cinematografiche, tra cui Un weekend da bamboccioni nel 2010 e nel sequel nel 2013, Inganni online, Matrimonio a Long Island e Spiral – L’eredità di Saw. Nel marzo 2022, ha vestito i panni di conduttore nella cerimonia di consegna degli Oscar del Cinema.

L’attore comico protagonista con Will Smith agli Oscar 2022

L’attore ad un certo punto della serata( in un momento di battute felici ed infelici del presentatore) è salito sul palco e ha sferrato un pugno al conduttore della serata Chris Rock. Tutti hanno pensato immediatamente a una gag ma poi si sono sentite anche le parole di Will Smith quando è tornato a sistemarsi in poltrona.

A quanto pare a scatenare il gesto folle, improvviso e violento dell’attore è stata un’infelice battuta di Rock sul taglio dei capelli di sua moglie, Jada Pinkett Smith, che ha più volte parlato del suo problema di alopecia.

Ciò nonostante, il comico l’ha apostrofata: “Ti stai preparando per il sequel del film Soldato Jane?”. Un commento che proprio non è piaciuto al marito. Ecco che poi, inquadrato l’attore, si sono sentite le sue parole. “Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fottuta bocca”.

