Mirko e Valerio Lucia, chi sono i gemelli violinisti prodigio: Coldplay, Ellen, Instagram

Chi sono Mirko e Valerio Lucia, i giovanissimi gemelli violinisti che hanno conquistato il pubblico internazionale. Esplosi sul web durante la pandemia grazie alla loro cover di Viva la vida dei Coldplay, sono presto diventati popolarissimi, anche oltreoceano. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono Mirko e Valerio Lucia, i violinisti prodigio gemelli scoperti dai Coldplay

Mirko e Valerio Lucia hanno quasi 15 anni e, nonostante la giovane età, sono diventati una vero e proprio fenomeno internazionale.

I due giovanissimi gemelli hanno conquistato il web con il loro talento cristallino per il violino, conquistandosi una grande fama anche oltreoceano. Nati ad Agrigento nel 2007, la loro vita comincia in salita: nascono infatti sottopeso, rimanendo per lungo tempo in incubatrice. All’età di 8 anni scoprono la loro passione per il violino, strumento che loro padre suonava occasionalmente. Il padre insegna loro le prime nozioni basilari e i gemelli si dimostrano subito particolarmente portati.

La celebrità di Mirko e Valerio comincia nel 2020 nel pieno del lockdown per la pandemia da Covid-19. I talentuosi violinisti postano sul loro profilo Instagram una cover del brano dei Coldplay Viva la vida: “Contro il coronavirus, passiamo un po’ di tempo insieme”. L’esibizione diventa subito un successo virale, al punto che la stessa band inglese decide di condividere il video, dando al duo visibilità internazionale.

Il video ottiene il primo posto nella Top ten most popular video di CBS International, diventando il video più visto del 2020. Da quel momento i gemelli attirano l’interesse di tantissimi artisti internazionali. Tra questi spiccano Penelope Cruz e il cantante dei Coldplay Chris Martin, che li contatta in videochiamata e li invita a suonare con lui al Live Together at Home, concerto in live streaming mondiale.

I gemelli presentano da Ellen il loro primo album, The Violin Twins

Lo scorso 25 gennaio Mirko e Valerio sono persino apparsi in tv negli Stati Uniti, ospiti della celebre conduttrice americana Ellen DeGeneres negli studi del The Ellen DeGeneres Show. È qui che i gemelli hanno annunciato l’uscita del loro primo album, The violin twins, pubblicato con Warner Music Italy. Il disco contiene dodici tracce, con cover e arrangiamenti di brani famosi e inconfondibili colonne sonore.