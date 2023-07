Miranda Ratti, chi è la moglie di Marcello Dell’Utri: vita privata, carriera, figli

Chi è Miranda Ratti, moglie di Marcello Dell’Utri. Scopriamo qualche informazione in più sulla consorte del fedelissimo di Silvio Berlusconi. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Miranda Ratti, moglie di Marcello Dell’Utri: vita privata e carriera

Miranda Ratti è nota al pubblico italiano in quanto moglie di Marcello Dell’Utri, grande amico e collaboratore di Silvio Berlusconi. Non si sa molto circa il loro rapporto, se non che sono sposati dal 1970. Anche per quanto riguarda la carriera professionale di Miranda, le notizie sono ben poche. Il rapporto tra suo marito e l’ex premier è spesso finito al centro dell’attenzione mediatica, sia per le vicende giudiziarie di Dell’Utri che per il recente lascito da 30 milioni di euro a suo favore da parte del Cavaliere, scomparso il 12 giugno 2023. Da sempre al fianco di Dell’Utri, Miranda ha spesso difeso suo marito pubblicamente durante i processi per i suoi legami con la criminalità organizzata.

Vita privata, chi sono i suoi figli?

Dall’unione di Miranda Ratti e Marcello Dell’Utri nascono quattro figli, due dei quali sono Marco e Margherita. Quest’ultima è finita recentemente sui giornali a causa di un’intervista alla madre del 2018, che ha parlato dei suoi problemi di anoressia. Ratti raccontò infatti che suo marito, all’epoca in carcere dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa del 2014, decise di interrompere il suo sciopero della fame proprio per il bene di Margherita: “Lo ha fatto per un problema familiare che non ho mai dichiarato. Abbiamo 4 figli, e una nostra ragazza ha sofferto per un lunghissimo periodo di anoressia. Ha pensato bene che poteva essere troppo pericoloso per lei e quindi ha smesso”.