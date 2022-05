Mina Settembre 2: quando andrà in onda? Anticipazioni seconda stagione

Mina Settembre 2 ci sarà, e sarà il proseguimento di della prima edizione della fiction di Mina Settembre. Protagonista della serie tv targata Rai sarà ancora una volta Serena Rossi. Ma quando andrà in onda?

Mina Settembre 2: quando andrà in onda?

Quando andrà in onda la seconda stagione di Mina Settembre? Da quello che trapela si sa che che le riprese dei nuovi episodi si sono concluse ufficialmente a maggio 2022, per la precisione il 17 maggio (lo ha confermato la stessa Serena Rossi su Instagram dal set).

Ma, per quanto riguarda una data di uscita, ancora non è chiaro quando la Rai vorrà lanciare la seconda parte della serie tv. Quel che è certo è che la seconda stagione è stata girata e, vista la replica mandata in onda tra maggio e luglio 2022, ci si aspetta di vedere Mina Settembre 2 in palinsesto per la stagione autunnale/invernale.

Mina Settembre 1, dove vederlo?

Per quanto riguarda Mina Settembre 2 bisogna ancora avere pazienza, ma i fan potranno rivedere Mina Settembre 1 in diretta TV in prima serata e live streaming.

La prima puntata della fiction con protagonista Serena Rossi è tornata su Rai 1 a partire da domenica 29 maggio 2022 alle ore 21:25.