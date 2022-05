Chi è l’imitatrice Morgana: carriera, tv, Pulcino Pio

Morgana è un’attrice, imitatrice e regista teatrale, diventata famosa per essere stata interprete del tormentone estivo Il pulcino pio.

Chi è Morgana

Morgana Giovannetti, nata a Roma il 20 settembre 1984, Ha iniziato la sua carriera in televisione nei primi anni novanta, quando, ancora bambina, lavorava nella compagnia del Bagaglino facendosi notare in televisione come imitatrice. Da adolescente, Morgana Giovannetti decide di fermarsi e di dedicarsi ai suoi studi. Inizia con il liceo Classico, ma parallelamente continua a recitare in teatro.

Dopo le scuole superiori, si iscrive all’università alla facoltà di Economia e Commercio, ma poco dopo lascia tutto per tornare a fare ciò che veramente ama, ovvero il teatro Nel 1991, quando aveva appena sei anni, ha infatti lavorato nel programma tv Stasera mi butto di Rai 2.

Dalla radio alla tv

Diventata attrice teatrale e conduttrice radiofonica per Radio Globo, si è fatta notare e ha raggiunto la fama grazie al fatto che fu interprete del tormentone estivo Il pulcino pio.

Con il gruppo comico del Bagaglino ha recitato poi nel film Gole Ruggenti del 1992 mentre nel 1994 ha affiancato Gerry Scotti e Gabriella Carlucci in Buona Domenica dedicato ai bambini. Ha condotto poi The Morning Show. Ad oggi continua a svolgere l’attività di attrice e regista teatrale.