Milano, incendio in un appartamento: donna trovata carbonizzata

Milano, incendio: in un appartamento nella città lombarda un grave rogo si è sviluppato. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco così come le forze dell’ordine per capire la dinamica ma soprattutto dare un’identità al corpo di una donna che è stata trovata carbonizzata.

Milano, incendio in un appartamento

Un grave incendio è scoppiato in via Savona, zona Giambellino a Milano. Secondo quanto riportato dalla centrale operativa del Comando provinciale dei pompieri di Milano, è scoppiato dopo le 7 di lunedì.

In fiamme una casa al sesto piano di un condominio al civico 103.

Donna trovata carbonizzata

Nell’appartamento è stato ritrovato il corpo di una donna morta carbonizzata. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, così come sono giunte le forze dell’ordine per dare un’identità alla donna e per capire le dinamiche che ha portato lo scoppio dell’incendio.

