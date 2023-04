Milano, due fermate della metro chiuse per corteo del 25 Aprile

In vista del corteo del 25 Aprile, la città di Milano prevede due fermate della metro chiuse. Per la festa della liberazione, i mezzi pubblici del capoluogo lombardo dovranno “adattarsi” al meglio.

A comunicare i possibili disagi la stessa Atm.

Corteo del 25 Aprile: fermate della metro di Milano chiuse

Il 25 Aprile non è una data che passa inosservata per l’Italia, dato che nel 1945 ci fu la “liberazione del territorio italiano” dopo la seconda guerra mondiale, con la definitiva scomparsa del fascismo. In occasione di questa importante data, nella città di Milano (e non solo) verrà organizzato un corteo, che va però ad intaccare i trasporti pubblici.

Infatti due fermate della metro verranno chiuse e alcune linee potrebbero subire deviazioni. A comunicarlo, attraverso una nota, la stessa società del trasporto pubblico, ovvero l’Atm:

“Dalle 14 fino al termine delle manifestazioni i treni della M1 e della M3 salteranno Duomo e San Babila. Chiuderemo le stazioni su disposizione della Questura per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In alternativa, usate le stazioni vicine. Nel pomeriggio alcune linee, tra cui i tram 1 e 9, potrebbero essere rallentate, deviate o terminare prima del capolinea”.

Si potrebbero dunque verificare disagi dal primo pomeriggio – ore 14 – mentre durante la mattina non dovrebbero esserci problemi. Le Metro 1 e 3 slitteranno le fermate Duomo e San Babila. Alcune linee del tram (come la 1 e la 9) potrebbero andare incontro a rallentamenti, deviazioni o addirittura interruzioni.

Chi deciderà di prendere parte alla manifestazione partirà alle ore 14 da corso Venezia per poi tracciare un percorso che tocca diverse mete, partendo da San Babila e giungendo al Duomo. In mezzo ci sono Matteotti, Meda, Catena, Mattioli, Case Rotta, Scala, Santa Margherita e Mengoni. Una volta giunti a destinazione, sarà presente il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Un evento importante e da non perdere.

