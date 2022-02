Meteo weekend: attesa pioggia tra sabato 19 e domenica 20 febbraio

Meteo weekend: un inizio sicuramente bagnato su quasi tutta la penisola, per poi aggiustarsi nel corso della giornata di domenica 20 febbraio.

Meteo weekend: pioggia tra sabato e domenica

Secondo ilmeteo.it ci sarà un peggioramento delle condizioni meteorologiche tra sabato 19 e domenica 20 febbraio. “Nel corso di sabato 19 febbraio ci aspettiamo un rapido passaggio perturbato a causa proprio dell’ingresso di aria più fredda in quota dall’Europa nord-orientale; correnti che destabilizzeranno non poco l’atmosfera, specie al Nord.

Il contrasto che si verrà a creare favorirà precipitazioni anche a carattere di rovescio, dal Nordest verso bassa Lombardia e Liguria. In questo contesto potrebbero anche verificarsi alcune sporadiche spruzzate di neve sopra i 1100/1200 metri di quota, soprattutto sulle Dolomiti”.

Incredibilmente, la situazione cambia nel Centro-Sud, con addirittura temperature che possono raggiungere i 20 gradi: “Discorso diverso per il Centro-Sud, dove grazie allo scudo protettivo offerto dall’alta pressione avremo una prevalenza di tempo asciutto anche se via via più nuvoloso specie al Centro, con temperature miti e quasi a carattere primaverile, con punte addirittura fin verso i 20°C su Sardegna e Sicilia”.

Domenica 20 febbraio: situazione in miglioramento

Sempre secondo ilmeteo.it, nella giornata di domenica 20 febbraio, si dovrebbero esserci dei miglioramenti su quasi tutta la penisola.

“Domenica 20 febbraio, a parte qualche disturbo sul versante adriatico e ionico, specie sulle zone interne, con tante nubi e con isolati piovaschi (a rischio soprattutto Abruzzo, Molise e Basilicata), ci aspettiamo un deciso miglioramento del tempo ovunque, segno inequivocabile dell’ennesima rimonta dell’anticiclone che garantirà un maggior soleggiamento sul resto dell’Italia”.