Meteo, verso Pasqua e Pasquetta con freddo e pioggia: ecco dove le previsioni non sono buone

Meteo, verso Pasqua e Pasquetta: le previsioni degli esperti non sono delle migliori per chi ha intenzione di viaggiare e festeggiare all’aperto i prossimi giorni di festa. Già dall’inizio della settimana santa si è partiti con ben due allerte in diverse regione dal Nord al Sud.

Meteo, verso Pasqua e Pasquetta con freddo e pioggia

La settimana santa non è iniziata e non sta proseguendo nel miglio dei modi dal punto di vista delle temperature nella maggior parte dell’Italia. Vento e temperature in forte calo stanno caratterizzando questi giorni che avvicinano alla Pasqua e a Pasquetta. La parte centrale della settimana, secondo gli esperti, sarà caratterizzata da piogge e un clima invernale in diverse regioni.

Ecco dove le previsioni non sono buone

Secondo gli esperti di meteo.it, il tempo di “Pasqua e Pasquetta rimane al momento incerto, ma lo scenario più probabile mostra una situazione caratterizzata ancora dall’instabilità, specie al Centro-Sud, con la possibilità di piogge dovute al transito di una perturbazione“.

In particolare per la giornata di mercoledì 5 aprile sono previste “piogge isolate su Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia; neve sulle zone appenniniche oltre 500-1000 metri”. Mentre “temperature minime in calo quasi ovunque, possibilità di gelate anche in pianura al Centro-Nord; massime in ulteriore calo e ovunque al di sotto della norma. Valori massimi in calo al Sud e in Sicilia. Moderati venti settentrionali al Centro-Sud”.

