Allerta meteo su otto regioni con temporali e venti forti: quali sono. L’Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo prevista per l’intera giornata di sabato 10 dicembre. La Protezione Civile ha diramato un avviso per mettere in guardia le regioni che particolarmente saranno convolte da venti forti e temporali.

Allerta meteo su otto regioni con temporali e venti forti: quali sono

Un altro weekend nella morsa del maltempo per alcune regioni, in particolare per otto. Dalla serata di venerdì 9 dicembre alla giornata di sabato 10 è allerta meteo per otto regioni: Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio.

Poi, saranno colpite anche Marche, Campania, a settori occidentali di Abruzzo e Molise, Basilicata e Calabria.

L’Avviso della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Per la giornata di domani, Sabato 10 dicembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Etruria-Costa Sud, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia