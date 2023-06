Matera, incidente tra due auto: bilancio pessimo

Mentre ci si appresta a vivere il fine settimana, Matera racconta uno spiacevole fatto di cronaca a causa dell’incidente tra due auto. Un bilancio negativo che registra sia morti che feriti.

Ecco cosa è accaduto.

Incidente di due auto a Matera, cosa è successo

Sembrava essere una serata come le altre, prima che avvenisse il fatidico scontro. È successo a Matera, o meglio, in provincia. Precisamente sulla strada statale 598 Fondovalle dell’Agri, in prossimità del chilometro 99.880, luogo in cui si è registrato un incidente nella tarda serata di ieri, Giovedì 22 Giugno 2023.

Protagoniste – in maniera spiacevole – della vicenda sono due automobili, nel dettaglio una Bmw e una Mercedes con a bordo quattro persone (in totale), ovvero due uomini e due donne. L’incidente ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Una volta giunti sul posto, hanno fatto i conti con la situazione. All’interno della Bmw hanno scorto il guidatore, ormai senza vita. Si tratta di un 73enne spentosi a causa dell’urto. Le altre tre persone presentano invece diverse ferite e una di esse mostra di essere in gravi condizioni. Oltre alle quattro persone, sono stati colpiti anche tre cavalli, i quali hanno perso la vita.

La delicata situazione ha richiesto anche l’operato dei vigili del fuoco di Villa d’Agri (Potenza) e di Policoro, insieme alle ambulanze che hanno portato i feriti in ospedale. A lavorare per conoscere le dinamiche invece i carabinieri di Pisticci e Garaguso. I carabinieri stanno adesso cercando di capire al meglio le dinamiche, così da poter avere il quadro completo e fare le rispettive valutazioni.

Ancora una volta si tratta però di uno spiacevole episodio che racconta di un incidente automobilistico, evento ormai non più così raro e che spesso causa traumi e decessi.

