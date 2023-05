Massimo Gramellini lascia la Rai per La7?

Massimo Gramellini lascia la Rai per andare a La 7? L’indiscrezione corre, e se così fosse sarebbe il terzo addio pesante dalla tv pubblica dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Repubblica ha dato la notizia come ad un passo dall’essere certa, ma il conduttore ha fatto sapere che “non ha ancora deciso” cosa fare.

Massimo Gramellini lascia la Rai: verso un programma su La7?

Massimo Gramellini lascia la Rai per passare a La7, la notizia sarebbe ormai ufficiale dopo giorni di indiscrezioni che lo davano “in partenza” dalla stessa Rai 3 di Annunziata e Fazio che quindi perde un altro protagonista di prestigio della programmazione.

Si prefigura, se accetterà il passaggio a La 7, un programma simile a Le Parole.

Il discorso al suo programma in Radio “Le parole”

Nel corso del suo programma radiofonico Le Parole, Massimo Gramellini aveva fatto un discorso che pareva essere d’addio dalla tv pubblica. “Questo programma è diventato una piccola parte della vostra vita – aveva detto Gramellini rivolgendosi al pubblico – me ne accorgo quando incontro qualcuno di voi per strada. Non potrebbe esserci un complimento migliore per noi. Ma ‘pubblico’ significa anche servizio pubblico. Voglio ringraziare la Rai, tanto bistrattata. Al di là e al di sopra degli appetiti di potere di cui è oggetto fin dalla sua nascita, questa azienda è piena di lavoratori, tecnici, dirigenti straordinari. Ho avuto la fortuna di lavorare con molti di loro. Ogni spettatore, pagando il canone, finanzia non solo la propria libertà di scelta, ma anche quella degli altri. Finanzia l’edicola in cui ognuno di noi può leggere il giornale che preferisce. Noi ambiamo ad essere uno di quei giornali”.