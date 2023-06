Marquez non corre ad Assen, salta il GP d’Olanda: “Ho una costola fratturata”

Marc Marquez non ce la fa, il pilota della Honda non corre ad Assen. I problemi fisici dietro al forfait: "Ho una costola fratturata".

Marc Marquez non corre ad Assen, confermato il forfait al Gran Premio d’Olanda: “Ho una costola fratturata, fa troppo male”. Nulla da fare per il pilota della Honda, che non sarà in pista oggi alle 14: “Non sono al 100%”.

Troppi problemi fisici per Marc Marquez che ha deciso di rinunciare anche al Gran Premio d’Olanda ad Assen. Ancora acciaccato dopo la caduta nel Warm Up in Germania, il pilota della Honda non sarà in pista oggi alle 14. L’incidente nelle qualifiche con Enea Bastianini ha solo peggiorato una situazione già instabile: “Ho preso una botta alle costole già incrinate”. Un’ennesima botta in una stagione tribolata per il campione spagnolo che si è più volte detto insoddisfatto delle sue prestazioni in gara nel corso dell’anno: “Sto correndo come un collaudatore”.

Il messaggio sui social: “Abbiamo deciso di non correre per evitare di peggiorare”

Marquez ha annunciato il suo forfait con un comunicato sui suoi profili social: “Come sapete, non sono arrivato fisicamente ad Assen al cento per cento. Oltre alla distorsione e alla frattura del dito, questa settimana a Madrid hanno visto che c’era una costola fratturata che mi ha causato molto dolore. Questa mattina mi sono svegliato con molto dolore e, dopo un controllo con l’equipe medica, abbiamo deciso di non correre oggi per evitare che peggiori e poter così recuperare nelle prossime settimane”.