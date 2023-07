Marco Mengoni a Roma: scaletta canzoni, biglietti, ospiti, informazioni del concerto e tour

Marco Mengoni a Roma si esibisce in concerto per quella che è l’ultima tappa del suo tour in Italia, Infatti, dal prossimo autunno parte il giro per le città europee per l’artista che porterà la sua musica oltre i confini italiani.

Marco Mengoni a Roma: scaletta canzoni

Marco Mengoni si esibisce in concerto al Circo Massimo di Roma nella serata di sabato 15 luglio 2023 in occasione del tour dell’artista. Diversi gli ospiti dell’evento come Dardust, Crookers, Mace, Whitemary e Estremo, che affiancheranno il cantante nell’apertura di serata. Presenti anche Samuele Bersani, Bresh, Elodie e Gazzelle, che arriveranno a duettare con il cantante. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Alì

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona Vita

Biglietti e informazioni del concerto. Tour europeo

I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. L’orario di inizio è previsto per le 21.15. Dopo il concerto di Roma, è in programma un tour europeo il prossimo autunno per Mengoni. Ecco le date e tappe: