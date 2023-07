Calcio e coming out, chi è Jankto: biografia e carriera

Jankto è un calciatore del Cagliari, in passato scoperto dai dirigenti dell’Udinese, che ha recentemente fatto coming out dichiarando la propria omosessualità. Dichiarazione che ha innescato una polemica con il ministro dello sport Abodi.

Calcio e coming out, chi è Jankto

Jankto è un centrocampista e calciatore del Cagliari, scoperto dai dirigenti dell’Udinese. Arrivato in Italia dallo Slavia Praga dopo aver giocato anche un campionato 2015/16 in prestito all’Ascoli, è stato acquistato nell’estate 2018 dalla Sampdoria, dove è rimasto tre anni. Successivamente, il calciatore ha vissuto un passaggio al Getafe e il ritorno in patria allo Sparta Praga.

In serie A con il Cagliari

Attualmente Jankto è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A al Cagliari.

Il coming out

Il calciatore Jankto, scorso febbraio, aveva fatto parlare di se quando aveva annunciato la propria omosessualità, rompendo un tabù del calcio moderno. ”Sono gay, non voglio più nascondermi. Voglio vivere la mia vita in libertà senza paure, pregiudizi e violenza” aveva detto.

La polemica con il ministro Andrea Abodi

Il ritorno in Italia con la maglia del Cagliari di Jankto è stata commentata anche dal ministro dello sport Abodi, che ha a sua volta innescato una polemica politica. ”Se devo essere sincero non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quelle che sono”. Immediata è stata la replica dei membri dell’opposizione, in particolare di Pd e M5s, che hanno fortemente criticato il fatto che un coming out possa essere visto come “ostentazione” da parte del ministro.

Il ministro, a sua volta, ha voluto replicare a Pd e M5s dicendo che “Ad esser corretti ho risposto dicendo: per me esistono le persone. Ho parlato di rispetto per le scelte e, aggiungo con convinzione e per correttezza, per la natura umana. Rispetto è un valore non equivocabile, da garantire. Poi, posso non condividere alcune espressioni del Pride?”