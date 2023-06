Luna Passos, chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin: le due in vacanza a Formentera

Luna Passos è la nuova fiamma della bassista dei Maneskin Victoria. Le due sono state paparazzate in atteggiamenti intimi e baci affettuosi in vacanza insieme agli altri del gruppo su una barca a Formentera. Ecco di chi si tratta.

Luna Passos, chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin

Luna Passos è la nuova fidanzata di Victoria, la bassista dei Maneskin. Si tratta di una modella di origini brasiliane ed olandesi. Ha sfilato sulle passerelle delle più importanti città al mondo come ew York, Parigi, Milano, Londra, Seoul, Barcellona. Tra le sue passioni, la danza, la pole dance, l’hula hoop, l’arte, l’uncinetto, la realizzazione di accessori di moda, le fotografie. Sul suo canale Instagram si possono ammirare e scoprire tutte le sue passioni. Dalle foto si evince che è castana con occhi scuri ed utilizza i social anche come influencer.

Le due in vacanza a Formentera

Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stati a Ibiza e a Formentera senza Damiano. Tuttavia, erano sempre in quattro come è risultato dalle fotografie del settimanale Chi. Infatti, era presenta anche Luna, la nuova fiamma, appunto, di Victoria. Le due sono state paparazzate in atteggiamenti intimi e in baci molto più che affettuosi.