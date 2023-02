Digital Magics insieme a Tamburi Investment Partners lancia MAGIC CLIMB, il Boosting Program congiunto per le scaleup e le startup in crescita.

Il Programma rafforza l’ecosistema “Made in Italy”

Il Programma rafforza l’ecosistema “Made in Italy” e offre alle startup del portfolio di Digital Magics l’opportunità di lavorare a stretto contatto con il team di TIP sui principali temi di interesse da parte degli investitori. MAGIC CLIMB – programma realizzato insieme a Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP), socio di riferimento del gruppo Digital Magics – rappresenta al meglio la capacità del gruppo di fare sistema, sviluppando il potenziale delle startup per accompagnarle nella propria crescita fino a una dimensione industriale e internazionale.

Marco Gay: “Siamo felici di intraprendere questo nuovo percorso con TIP e siamo certi che avrà una rilevanza strategica”

Digital Magics è il business incubator, quotato su Euronext Growth Milano (Simbolo DM), leader nello sviluppo e supporto alle startup digital e tech. “MAGIC CLIMB, il nostro Boosting Program è il frutto della lunga collaborazione tra TIP e Digital Magics, che da sempre ha l’obiettivo di sostenere con concretezza l’ecosistema delle startup, per favorirne la crescita, la competitività sul mercato e la produttività. Questo programma vuole mettere al centro le tematiche relative ai tre pilastri della sostenibilità (ESG) e la crescita dell’intero ecosistema” commenta Marco Gay, presidente esecutivo del gruppo: “Siamo felici di intraprendere questo nuovo percorso con TIP e siamo certi che avrà

una rilevanza strategica non solo per il nostro Portafoglio ma per la concretizzazione della visione di una catena di valore virtuosa, quella della eccellenza del Made In Italy” MAGIC CLIMB, il primo Boosting Program del gruppo, come tutti programmi di Digital Magics, si terrà su base annuale, con una durata di 6 mesi, per i prossimi tre anni.

Le tre startup selezionate per la prima edizione del programma MAGIC CLIMB sono:

– Viceversa, una piattaforma di Revenue Based Financing che supporta la crescita delle imprese in modo innovativo rispetto al ricorso a Debito o Equity. Il finanziamento erogato, destinato alle imprese che operano nel settore dell’e-commerce, viene rimborsato attraverso una percentuale degli utili. Con un avanzato approccio data-driven,

Viceversa offre uno strumento di finanziamento che non richiede cessioni di quote dell'equity aziendale.

– Macingo, la più grande community italiana di condivisione di trasporti di merce ingombrante. Tramite la propria piattaforma Macingo mette in contatto chi deve effettuare un trasporto (privati e aziende) con vettori che, compatibili da un punto di vista geografico e merceologico, hanno ancora spazio disponibile a bordo. Grazie a pochi click è possibile acquistare un trasporto di merce voluminosa – auto, moto,

barche, prodotti industriali, materiali edili – risparmiando tempo e abbattendo i prezzi fino al 50%. I trasportatori, invece, vendono il loro spazio disponibile invenduto a prezzo scontato, ottimizzando la propria capacità di carico.

– AWorld: è la app italiana di gamification della sostenibilità. Progetta e implementa tecnologie software per l’analisi degli stili di consumo utilizzando dati e analisi all’avanguardia per calcolare l’impronta di carbonio attribuibile a ciascun utente, e indirizza e incentiva i comportamenti verso modelli sostenibili attraverso un sistema premiale. Si basa sulla tecnologia blockchain, raccoglie i comportamenti virtuosi

tracciandoli e registrandoli sulla piattaforma e retribuisce gli utenti con token spendibili sui siti dei partner. È la piattaforma ufficiale a sostegno di ACTNOW, la campagna delle Nazioni Unite per la promozione dell’azione individuale sul cambiamento climatico al fine

di creare consapevolezza sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e coinvolgere sempre di più i cittadini.