Maltempo al Centro-Nord: su quali regioni temporali in arrivo. Allerta della Protezione Civile

Maltempo al Centro-Nord annunciato in queste ore e nelle prossime sul alcune Regioni in particolare per piogge e vento forte.

Maltempo al Centro-Nord annunciato già in queste ore su alcune Regioni. La Protezione Civile ha emanato un avviso di criticità mettendo in allerta istituzioni e cittadini.

Maltempo al Centro-Nord: temporali in arrivo

Il maltempo ritorna con prepotenza al Centro-Nord con temporali e venti forti. Secondo gli esperti di ilmeteo.it “nel corso delle prossime 24 ore quando gran parte del Nord e parte del versante centrale tirrenico saranno nuovamente avvolti da una fase di maltempo accompagnata da abbondanti piogge, temporali ed un nuovo e graduale rinforzo dei venti sciroccali”. Dunque, nelle prossime ore e in particolare nella giornata di martedì 24 ottobre, importante instabilità si abbatterebbe sul alcune Regioni del Nord dell’Italia.

Allerta della Protezione Civile

L’avviso della Protezione Civile parte già dalla giornata e pomeriggio di lunedì 23 ottobre. “Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it). In particolare è stata annunciata un’ allerta meteo arancione per nubifragi attesi in Liguria”.

“Precipitazioni: dal pomeriggio, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-orientale e settentrionale, Lombardia sud-occidentale e nord-occidentale, Liguria, ed Alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati sulla Liguria centro-orientale; dal pomeriggio, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, restanti zone di Piemonte e Lombardia, Trentino, Emilia-Romagna occidentale e Toscana centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Venti: forti meridionali su Sicilia meridionale ed occidentale, Sardegna, Liguria di Levante, settori costieri di Toscana e Lazio settentrionale. Forti da Nord su Liguria di Ponente.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sul Golfo Ligure; da burrasca a burrasca forte sud-orientali sula Puglia meridionale; forti dai quadranti meridionali sui settori ionici di Basilicata e Calabria; forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali della Sicilia; forti occidentali sulla Sardegna; forti sud-occidentali con rinforzi di burrasca lungo la dorsale appenninica e sui rilievi della Sicilia, con locali raffiche di caduta sui versanti adriatici centrali e romagnoli”.