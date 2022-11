Luchè a Roma: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe dell’artista

Luchè a Roma si esibisce in concerto nella serata di giovedì 24 novembre 2022. Dopo la Capitale, il tour dell'artista continua.

Luchè a Roma si esibisce in concerto nella serata di giovedì 24 novembre 2022. Dopo il tour estivo, continua il giro in Italia per il rapper di origini napoletane. Nell’aprile 2022 è uscito il suo ultimo album che sta portando nei suoi concerti.

Luchè a Roma: scaletta delle canzoni

Luchè si esibisce in concerto a Roma al Palazzo dello Sport nella serata di giovedì 24 novembre 2022. Luca Imprudente è un producer e rapper di origine napoletane che ha lanciato nel 2022 il nuovo album, Dove volano le aquile. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che porterà sul palco romano:

Le pietre non volano

Password

Non abbiamo età

D10S

Slang

No Love

Liberami Da Te

Qualcosa Di Grande

L’Ultima Volta

Ci Riuscirò Davvero

Karma

Tutto Di Me

Si Vince Alla Fine

Over

Dire La Mia

Addio

Topless

I biglietti del concerto con prossime date e tappe dell’artista

I biglietti del concerto di Roma non sono più disponibili e non si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Tuttavia, il tour autunnale dell’artista non è ancora terminato. Infatti, ecco le prossime date e tappe di Luchè:

29-30 novembre, 1-2 dicembre Napoli, Palapartenope

