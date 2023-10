Lotito dorme in Commissione Parlamentare: il senatore pizzicato in aula

Lotito è stato pizzicato in aula mentre si è appisolato. Il senatore e presidente della Lazio deve fare i conti con una foto esclusiva pubblicata da Il Riformista, il giornale guidato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Lotito dorme in Commissione Parlamentare

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, si è addormentato mentre era impegnato in una estenuante seduta della sua Commissione Parlamentare. Il Presidente della Lazio è riuscito ad approdare in Parlamento, conquistandosi un seggio in Senato alle elezioni politiche 2022. Candidato con Forza Italia, l’imprenditore romano ha ottenuto il 43% delle preferenze in Molise. Dietro di lui l’avvocato Ottavio Balducci per il Movimento 5 Stelle, fermo al 23,9% e a poca distanza la preside Rossella Gianfagna per il centrosinistra, con il 23,7% dei voti.

Con la sua vittoria in Molise, Claudio Lotito ha trovato finalmente il posto in Parlamento che inseguiva dal 2018. Già durante le precedenti elezioni politiche il Presidente della Lazio si era candidato con Forza Italia, sempre al Senato ma nel collegio plurinominale della Campania 01. In quell’occasione viene battuto per una manciata di voti. Non scattò infatti il secondo seggio per il listino di Forza Italia per il collegio plurinominale al Senato di Benevento, Avellino e Salerno. Nel 2020, in seguito ad un ricorso, il seggio di Vincenzo Carbone viene assegnato proprio a Lotito. L’imprenditore romano, però, non entra mai a Palazzo Madama, per la mancata votazione del Senato in merito.

Il senatore pizzicato in aula

Il senatore è stato pizzicato mentre chiudeva gli occhi e la foto è stata pubblicata in esclusiva da Il Riformista che ha ironizzato in un articolo: “Con Lotito sonnellino garantito, ridevano ieri in Aula i colleghi. Ma noi de Il Riformista ci sentiamo di difendere l’eroico esponente di Forza Italia: quando dorme, non fa danni. Il sonno, non solo della ragione, genera mostri“.

