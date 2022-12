Londra, chi è Marco Pannone aggredito in un pub: è in fin di vita il ragazzo italiano

Londra, chi è Marco Pannone: ha 25 anni ed è stato aggredito nel retro di un pub londinese. La famiglia ha avuto notizie dell’accaduto sabato scorso e nelle scorse ore è volata a Londra per capire cosa sia successo al giovane. Lo zio è stato il primo che ha aggiornato sulle condizioni critiche del 25enne.

Londra, chi è Marco Pannone aggredito in un pub

Marco Pennone ha 25 anni ed è il ragazzo italiano che è stato aggredito in un pub di Londra.

Originario di Fondi, in provincia di Latina, il 25enne è stato preso a cazzotti e lasciato per terra sul retro di un locale a Brixton, quartiere nella zona sud ovest della città londinese.

La famiglia in Italia ha avuto la notizia sabato mattina, intorno alle 10, su Facebook. Un amico del ragazzo ha lasciato un messaggio sul profilo della sorella maggiore dove si diceva solamente che Marco era stato aggredito ed era stato trasportato in ospedale.

In fin di vita il ragazzo italiano

Marco, a seguito del pestaggio, sarebbe in fin di vita. Secondo quanto riporta Leggo, lo zio del 25enne è volato immediatamente a Londra, seguito qualche ora dopo dai genitori. “Appena atterrato sono andato in ospedale – ha raccontato l’uomo -. Una dottoressa gentile mi ha spiegato che le condizioni di Marco sono molto gravi, che è arrivato in condizioni disperate e hanno dovuto asportare una parte di calotta cranica per cercare di ridurre la pressione e salvargli la vita”.

