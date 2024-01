Lee Jung-jae, chi è l’attore protagonista di Squid Game: vita privata, carriera, film

Chi è Lee Jung-jae, attore protagonista della serie coreana cult Squid Game. Volto dello squattrinato Seong Gi-hun nell’amato show Netflix, ha recitato in moltissimi film e serie tv. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Lee Jung-jae, attore protagonista di Squid Game: vita privata e carriera

Nato a Seul il 15 dicembre 1972, Lee Jung-jae ha 51 anni ed è un noto attore coreano, diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo da protagonista nella serie Netflix Squid Game. È considerato uno degli attori più affermati ed apprezzati della Corea del Sud e, nel corso della sua carriera, ha ricevuto moltissimi riconoscimenti per le sue interpretazioni. Scoperto in un cafè di Seul dal designer Ha Yong-soo nei primi anni Novanta, ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come modello per poi fare il suo esordio come attore in televisione. I ruoli che lanciano Jung-jae nel mondo del cinema arriva nel 1998, quando recita da protagonista in An Affair e City of the Rising Sun.

Negli anni successivi Lee Jung-jae recita in molti film di successo in patria come Il Mare, Over the Rainbow, New World, The Face Reader, The Housemaid, Assassination, Tik Tok, Deliver Us from Evil e il suo primo film da regista, Hunt. Con il successo di Squid Game nel 2021, l’attore trova la fama anche nel resto del mondo, conquistandosi una candidatura ai Golden Globes come Miglior attore in una serie drammatica e la vittoria di un Premio Emmy, di un Critics’ Choice Television Award e di uno Screen Actors Guild Award.

Vita privata e social network

Lee Jung-Jae è fidanzato con una donna d’affari, Lim Se-Ryung, imprenditrice 45enne ed erede del conglomerato Daesang Group, in passato sposata con il presidente della Samsung Lee Jae-Yong. In passato Jung-jae ha frequentato anche una sua collega, l’attrice e modella coreana Kim Min-hee. Il suo profilo Instagram è molto seguito e ha ricevuto una discreta spinta dopo il successo di Squid Game. Ad oggi conta oltre quattro milioni di follower.