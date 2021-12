I Gazosa oggi: canzoni, membri, come sono diventati

All’inizio degli anni 2000, la teen band pop rock dei Gazosa fece ballare l’Italia con l’indimenticabile tormentone estivo www.mipiacitu. Dopo lo scioglimento della band nel 2003, si persero le tracce delle giovanissime pop star. Cosa fanno i Gazosa oggi? Cosa sono diventati?

Dal successo allo scioglimento: la teen band tormentone del 2000

Il gruppo pop dei Gazosa ebbe una breve parentesi di successo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000. Nato a Roma sotto il nome di Eta Beta nel 1998, il gruppo era caratterizzato dalla giovanissima età dei suoi componenti: Jessica Morlacchi, bassista e cantante di 11 anni, Vincenzo Siani detto “Vinnie”, batterista di 12 anni, e i fratelli Valentina e Francesco Paciotti, rispettivamente 13 e 11 anni, l’una tastierista e l’altro chitarrista. Pubblicano il loro primo album, Gazosa, nel 2000 sotto l’etichetta Sugar di Caterina Caselli e appaiono spesso in televisione, in occasione di programmi per ragazzi e varietà.

Nel 2001 arriva il grande successo. I Gazosa vincono la sezione Nuove Proposte della 51esima edizione di Sanremo con Stai con me (forever). Nello stesso anno il gruppo pubblicano il loro secondo album, che porta il nome della sua canzone più iconica, www.mipiacitu. Il brano è un successo strepitoso: diventa il tormentone dell’Estate 2001 e il jingle della celebre campagna pubblicitaria della Omnitel con testimonial Megan Gale. I Gazosa portano il pezzo anche al Festivalbar di quell’anno.

Nel 2002 partecipano di nuovo a Sanremo, stavolta accanto ai grandi con Ogni giorno di più, piazzandosi decimi. Nello stesso anno pubblicano il loro terzo e ultimo album, chiamato ironicamente Inseparabili. La band si scioglie solo un anno dopo, nel 2003.

Come sono diventati i componenti dei Gazosa oggi?

A quasi vent’anni dallo scioglimento della band, i giovanissimi membri dei Gazosa sono quasi scomparsi. La leader Jessica Morlacchi ha intrapreso una carriera da solista. Dopo molta gavetta nei locali romani, nel 2005 torna a Sanremo, in duetto con Marco Masini. Pubblica un nuovo singolo nel 2006 e un EP nel 2012, che passano purtroppo inosservati. Nel 2013 torna in TV, per il talent di Rai 2 The Voice of Italy, unendosi alla squadra di Riccardo Cocciante. Nel 2019 partecipa alla seconda edizione di Ora o mai più, talent show musicale della Rai condotto da Amadeus dedicato a volti noti della musica ormai lontani dal successo. Arriva al secondo posto, dietro Paolo Vallesi.

I fratelli Paciotti hanno preso strade diverse. La tastierista Valentina ha abbandonato la musica, mentre il chitarrista Federico, ex allievo di Richard Benson, ha continuato a suonare. Ha lavorato insieme a Davide Rossi, figlio di Vasco, collaborato con Valerio Scanu e partecipato come ospite all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Vincenzo Siani fa l’insegnante di batteria ma sta provando, ancora oggi, a riportare i Gazosa alla ribalta. Nel 2009 riforma la band, rimanendo l’unico componente originale, reclutando Jenny di Domenico per la voce, Marco Parisi alle tastiere, Paolo de Angelis alla chitarra e Gaetano Francavilla al basso. Nel 2011 c’è una nuova rivoluzione di membri: restano solo Siani e De Angelis, ai quali si uniscono Anna Napoli per la voce, Mizar di Muro al basso e Giovanni Marino alle tastiere. Negli ultimi vent’anni si è spesso esibito con altri musicisti e ha tentato di avviare una carriera da solista.