Le Mans ’66 è una storia vera? Cosa c’è da sapere sul film

Le Mans '66 è una storia vera?

Le Mans ’66: la trama

Le Mans ’66 è una storia vera? Il film racconta del pilota Carroll Shelby, che vinse la prestigiosa 24 Ore di Le Mans nel 1959, portando a termine un’impresa rara per un pilota americano. I problemi a una valvola cardiaca, però, fermarono la sua carriera e successivamente si dedicò a progettare auto. Ken Miles, invece, aveva uno spiccato talento per la guida, ma anche di un carattere complicato. Nel 1966 entrambi vengono ingaggiati dalla Ford per produrre un’auto che sia in grado di competere con i rivali della Ferrari.

I due rappresentano il team perfetto per far sì che la scuderia americana possa competere con quella dell’italiano Enzo Ferrari.

Dove è stato girato il film