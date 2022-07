Lavori acquedotto Gran Sasso, stop all’acqua: dove, i comuni coinvolti

Lavori acquedotto Gran Sasso Acqua, stop alla fornitura per oggi: dove, da quando e fino a che ora. In quali comuni si avranno disagi?

Lavori acquedotto Gran Sasso Acqua, stop all’erogazione idrica: dove, da che ora e fino a quando. Oggi, 6 luglio, GSA interrompe i servizi nell’area di Caporciano per procedere ad alcune operazioni di manutenzione. Ecco quali sono i comuni coinvolti.

Lavori acquedotto Gran Sasso Acqua, erogazione idrica sospesa: dove e fino a quando

6 luglio 2022, stop all’erogazione idrica in molti comuni nell’area di Caporciano, in provincia dell’Aquila.

Lo ha comunicato l’ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa, con una nota ufficiale. Secondo GSA, sono in corso oggi lavori di riparazione all’acquedotto “ex Ferriera”, che si trova proprio a Caporciano sulla strada complanare alla statale 17. La nota spiega che i tecnici devono fermare l’erogazione in fascia diurna per intervenire su una perdita. Stop all’acqua quindi nella giornata di oggi, dalle ore 7 alle ore 20, salvo imprevisti.

Quali sono i comuni coinvolti? Le località affette dall’interruzione

GSA elenca nella nota i comuni affetti dall’interruzione. Secondo l’azienda di fornitura d’acqua abruzzese, i lavori di manutenzione potrebbero provocare disservizi nei comuni di Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Caporciano e Ofena. È inclusa nell’elenco anche la frazione di Tussio, nel comune di Prata d’Ansidonia. Gran Sasso Acqua raccomanda gli utenti di dotarsi di scorte nel caso in cui vi siano specifiche esigenze sanitarie, in quanto c’è il rischio che l’acqua accumulata nei serbatoi non basti.