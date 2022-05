Laura Delli Colli, chi è: vita privata, marito, Festival Italia in musica e libri

Laura Delli Colli è una giornalista ma anche conduttrice. Famosa per essere autrice di diverse biografie di personaggi importanti, in particolare quella di Monica Vitti con cui vince anche un premio.

Laura Delli Colli, chi è: vita privata

Lura Delli Colli è una giornalista e scrittrice. Nata a Roma il 20 agosto 1954 ed ha due figli. Ricopre il ruolo di presidente della Fondazione Cinema per Roma e dei giornalisti cinematografici italiani (SNGCI).

Ha iniziato la sua carriera da giornalista all’AdnKronos, poi ha proseguito a La Repubblica, in Mondadori ed è stata anche inviata speciale di Panorama. Oggi lavora come freelance, fuori dalle redazioni.

Festival Italia in musica e libri

Delli Colli è autrice di diversi libri come la serie Il Gusto del Cinema, ma anche biografie dedicate a Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Ferzan Ozpetek. In particolare, con la biografia di Monica Vitti nel 1990, ha vinto il Premio Castiglioncello per la saggistica.

Inoltre è anche autrice di: “Eur, si gira. La storia e l’immagine di un set unico al mondo, fra cinema, architettura, fiction e pubblicità” (2006); “L’indice dei famosi. Vent’anni di celebrità. I nuovi miti della TV, del cinema e dello sport” (2007); “Eur, è cinema” (2008).

Nella sua carriera, ha organizzato la manifestazione del premio Nastri d’argento e gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento. Ottiene il riconoscimento alla Professionalità al Trailers FilmFest di Catania 2011.

Poi ha condotto il Festiva Itala in musica.

LEGGI ANCHE: Chi è la conduttrice veneta che ha offeso il bimbo tifoso del Cosenza