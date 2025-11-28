L’amore richiede consapevolezza: il libro di Jessica Foli

Le relazioni possono essere la nostra più grande forza o la nostra più grande prigione. Se scegliamo la persona giusta, potremo costruire la vita che desideriamo, se scegliamo quella sbagliata rischieremo di perderci. L’amore non è solo passione e spontaneità, richiede consapevolezza e impegno. Mettere in discussione le proprie convinzioni sull’amore può spaventare, ma con gli stru-menti giusti si può riscrivere il proprio destino.Uno strumento utile può essere il libro di Jessica Foli, ”Relazioni di coppia. Istruzioni per l’uso”, nelle cui pagine non si trovano formule magiche, ma un percorso chiaro, fondato su anni di studi, esperienza e applicazione del coaching e della Programmazione neuro-linguistica. Il libro farà scoprire al lettore strategie per trasformare l’approccio alle relazioni e lo aiuterà sia a superare i blocchi emotivi sia a riconoscere una relazione sana, evitando le trappole che portano a scelte sbagliate. Il cambiamento inizia dalla consapevolezza.Un estratto dall’introduzione del libroQui di seguito un estratto della introduzione: “In questo libro parleremo dell’amore in tutte le sue fasi: dalla scintilla iniziale che accende il desiderio, alla costruzione paziente dell’intimità, fino alle zone d’ombra dove spesso ci perdiamo e dove possiamo anche ritrovarci, se impariamo ad ascoltare con il cuore. Perché nella conoscenza c’è la possibilità di vivere l’amore senza paura, senza bisogno, godendo appieno e accogliendo tutto ciò che è in grado di donarci. Parleremo di energia, quella che muove ogni incontro. L’energia maschile e quella femminile, che non dipendono dal genere o dal corpo, ma dall’essenza”. “Parleremo delle fasi dell’amore e di come riconoscere dove ci troviamo e cosa ci serve per evolvere. Attraverseremo insieme i diversi momenti che ogni relazione può vivere, imparando a riconoscerli e a danzare con essi, senza restare imprigionati nei cicli che feriscono il cuore. Per imparare a fluire nei suoi mutamenti senza smarrirci nei labirinti del dolore. Questo libro non è pensato solo per chi è in coppia. È per chi desidera una relazione autentica, per chi sta guarendo da una ferita, per chi è nel mezzo di un cambiamento, per chi si è detto che non vuole più amare, ma sente che qualcosa dentro ancora lo chiama. Perché l’amore, quando è vero, non ci rende dipendenti. Ci rende completi. E come ogni successo, non è mai solo questione di fortuna“. “È un’arte, è una pratica, è un cammino. Serve consapevolezza, coraggio, e soprattutto verità. Nel corso delle pagine, scopriremo come nutrire legami profondi, come non spegnere la fiamma della passione, e come rimanere fedeli a noi stessi dentro l’incontro con l’altro. Perché l’amore che cerchi, forse, è già accanto a te. E questo viaggio ti aiuterà a riconoscerlo, trovarlo, viverlo e se lo vorrai a custodirlo per sempre. Perché l’amore, quando è sano e consapevole, è la forza più potente che possiamo sperimentare”.Chi è Jessica FoliJessica Foli è una mental e business coach specializzata nel supporto di persone e team nella realizzazione del loro massimo potenziale grazie a strategie e approcci orientati ai risultati. Certificata presso il MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni), è stata allieva di Richard Bandler e John La Valle, e ha sviluppato competenze nei campi della comunicazione, persuasione, negoziazione e leadership, studiando presso esperti internazionali, tra cui Stephen M.R. Covey, Michael Tsur, Robert Cialdini e John Gray. Potete seguirla su www.jessicafolicoachJessica Foli, “Relazioni di coppia. Istruzioni per l’uso”, pag 160, € 16,50, Mind Edizioni, 2025