Lacci: trama, cast, libro da cui è tratto e trailer del film

Lacci è un film di Daniele Lucchetti, tratto da un romanzo. Uscito nel 2022 al Cinema, va in onda su Rai 3 il 2 settembre in prima serata.

Lacci è un film uscito al Cinema nel 2022 e sarà mandato in onda su Rai 3 in prima serata venerdì 2 settembre. L’opera cinematografica è tratta un romanzo di Domenico Starnone che insieme al regista Daniele Lucchetti ne cura anche la sceneggiatura.

Lacci: trama

Lacci è un film di Daniele Lucchetti e si concentra sulle vicende di Aldo e Vanda. Negli anni ’80 quando sono sposati e hanno due figli, Anna e Sandro.

Improvvisamente Aldo che lavora in una radio a Roma, confessa alla moglie di averla tradita anche se è molto confuso. Vanda lo caccia di casa, spingendolo così tra le braccia di Lidia. I due sono colleghi e vanno a vivere insieme a Roma. Vanda decide di andare a Roma per riprendersi il marito ma Aldo le fa capire che ormai si è innamorato di Lidia. I due litigano per tenere insieme la famiglia e Vanda cerca in tutti i modi di riprendersi il marito.

Tuttavia, la situazione si fa sempre più critica e drammatica e così i figli diversi anni dopo dovranno fare i conti con i lacci spezzati dai genitori anni prima.

Lacci: cast

Le riprese di Lacci si sono realmente tenute tra Napoli e Roma, le città che fungono da sfondo al lungometraggio. Il cast principale è costituito da Adriano Giannini, Luigi Lo Cascio, Giovanna Mezzogiorno, Laura Morante, Silvio Orlando e Alba Rohrwacher.

Lacci: libro da cui è tratto

Il film è tratto dal romanzo di Domenico Starnone del 2014, lo stesso autore ha scritto la sceneggiatura con Luchetti e Francesco Piccolo. Il regista Daniele Luchetti ha spiegato cosa l’ha spinto ad avvicinarsi a questo racconto. «Quando ho letto per la prima volta Lacci», ha dichiarato, «ho trovato domande che mi riguardavano e personaggi nei quali era difficile non identificarsi».

Per il regista, il legame tra i quattro personaggi somiglia «più al filo spinato che a lacci amorosi. Lacci è un film sulle forze segrete che ci legano.

Non è solo l’amore a unire le persone, ma anche ciò che resta quando l’amore non c’è più. Si può stare insieme per rancore, nella vergogna, nel disonore, nel folle tentativo di tener fede alla parola data. Lacci racconta i danni che l’amore causa quando ci fa improvvisamente cambiare strada e quelli – peggiori – di quando smette di accompagnarci»

Il trailer del film

LEGGI ANCHE: Francesco De Gregori e Antonello Venditti a Roma il 2 settembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto