L’accademia del bene e del male: trama, uscita, cast e trailer del film Netflix

L’accademia del bene e del male è il nuovo film che presto sbarcherà sulla piattaforma streaming di Netflix. L’opera cinematografica è tratta da un romanzo che fa parte di una serie di libri e presenta un cast davvero d’eccezione.

L’accademia del bene e del male: trama ed uscita

L’accademia del bene e del male è l’adattamento della saga di romanzy fantasy YA bestseller dello scrittore Soman Chainani.

La trama è ambientata in una scuola magica dove i bambini vengono addestrati a diventare eroi o cattivi delle fiabe. Ecco di seguito la sinossi ufficiale: “Ti diamo il benvenuto all’Accademia del bene e del male, dove ogni grande fiaba ha inizio…La trama racconta la storia di Sophie (Sofia Wylie) e Agatha (Freya Parks), due grandi amiche che si ritrovano su fronti opposti in una fiaba moderna, dopo essere state catapultate in una scuola incantata dove giovani buoni e cattivi si addestrano a preservare l’equilibrio tra bene e male”.

Il film è una produzione Netflix ed è affidato alla regia di Paul Feig. Il titolo originale è The School for Good and Evil e sarà pubblicato sulla piattaforma streaming a partire dal 21 ottobre 2022. La saga fantasy da cui è tratto il film si compone in tutto di sei romanzi, suddivisi in due trilogie:

L’Accademia del Bene e del Male (2015)

(2015) Un mondo senza eroi (2016)

(2016) L’ultimo lieto fine (2017)

(2017) Missione per la gloria (2018)

(2018) Prima che sia per sempre (2019)

(2019) L’unico vero Re (2021)

L’accademia del bene e del male: cast

Il cast parte da due giovani attrici come Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso affiancate da due veterane del panorama internazionale cinematografico come Charlize Theron e Kerry Washington. Il resto del cast del film è completato dai seguenti attori e personaggi:

Laurence Fishburne è il Gran maestro , capo dell’Accademia del Bene e del Male;

, capo dell’Accademia del Bene e del Male; Jamie Flatters è Tedros , Principe di Camelot, Studente dell’Accademia del Bene;

, Principe di Camelot, Studente dell’Accademia del Bene; Emma Lau è Kiko , amica di Agatha, studentessa dell’Accademia del Bene;

, amica di Agatha, studentessa dell’Accademia del Bene; Earl Cave è Hort , studente dell’Accademia del Male;

, studente dell’Accademia del Male; Briony Scarlett è Reena , studentessa dell’Accademia del Bene;

, studentessa dell’Accademia del Bene; Demi Isaac Oviawe è Anadil Kaitlyn ;

; Akinpelumi è Dot Freya ;

; Theodora Parks è Hester ;

; Michelle Yeoh è la Professoressa Anemone ;

; Kit Young è Rafal.

Il trailer del film

